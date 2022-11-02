拖逾10年　將軍澳終建水上活動中心　日供120人訓練及租賃設施

政府早於2011年提出興建將軍澳第77區水上活動中心，拖逾10年後，直至近日終於完成可行性研究。根據立法會文件顯示，將軍澳第77區興建水上活動中心的技術可行性研究待關政策局審批完成段，便可進行工程計劃，未來中心可提供的活動包括帆船、滑浪風帆、獨木舟和龍舟，預計每日可為120位使用者提供各項水上活動訓練及設施租賃服務；並將為康樂及文化事務署轄下水上活動中心的活動數目提升約20%。

水上活動中心的擬議設施包括服務主樓、倉庫、供使用者使用的休息處、有蓋課室和戶外淋浴設備、海堤旁設置可容納200人的看台、供中心各類訓練艇隻(包括帆船、滑浪風帆、獨木舟、龍舟)和機動救生艇使用並設有機動輔助裝置的滑道等。文化體育及旅遊局更表示，在水上活動中心落成後，除定期舉辦多項水上活動訓練課程外，中心亦會舉辦龍舟、帆船、滑浪風帆等活動和比賽。

其實港府早於2011年5月已曾提出興建將軍澳第77區水上活動中心，並獲得地區管理委員會的支持，後來卻遭到拖延。至2017年1月，將軍澳第77區水上活動中心工程項目獲納入施政報告的「體育及康樂設施5年計劃」中，展開技術可行性研究，惟當中因不同事故發生而一直未能完成此工程項目。直至政府去年在區議會文件中指出，正就將軍澳第77區水上活動中心進行前期籌劃，包括與相關部門初步探討有關工程的可行性，今年終於完成相關研究。