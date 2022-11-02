2款美白潤膚霜或含過量水銀　衞生防護中心籲停用

衞生署衞生防護中心今日(2日)表示，接獲醫院管理局通報2宗懷疑水銀中毒個案，涉及一名39歲和一名43歲女病人，她們曾使用品牌顯示為「Goree」的2款產品約數個月。防護中心呼籲市民，不要購買或立即停止使用該2款產品，因產品可能含有過量水銀成分，使用後會危害健康。2宗個案已轉交相關執法部門跟進。

中心指，該2名病人入院後診斷有蛋白尿，即尿液中出現過量蛋白質。她們的尿液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨床診斷懷疑與使用「Goree」2款產品之中其中1款有關。醫管局的化驗結果顯示其中1款產品「Goree Day and Night Beauty Cream Oil Free」含有過量水銀，而另一款產品「Goree Beauty Cream with Lycopene, Avocado & Aloevera」的水銀含量仍在測試中。

發言人指，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺出現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。另呼籲正使用該兩款產品的市民應立即停止使用。如使用後感到身體不適或有懷疑，應盡快徵詢醫護人員的意見。