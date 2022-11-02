第3季食肆收益按年微跌1.8%　酒吧收益按年跌15.6%

本港食肆收益於今年第3季按年微跌，按季卻有所上升。政府統計處今日(2日)表示，今年第3季的食肆總收益價值的臨時估計為241億港元，按年下跌1.8%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為81億港元，按年上升1.3%。扣除其間價格變動的影響後，今年第3季的食肆總收益以數量計的臨時估計較上年同季下跌5.1%。

而與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升6.4%及3.4%。首3季的食肆總收益以價值計及數量計按年亦分別下跌9.2%及12.2%。今年第3季與去年比較，酒吧的總收益以價值計下跌15.6%；中式餐館則下跌4.7%，僅快餐店、雜類飲食場所的收益錄得輕微上升0.5%、0.6%。

港府表示，食肆業務在今年第3季繼續改善。食肆總收益價值經季節性調整後較上一季進一步上升，按年跌幅也收窄，而展望未來，港府說，近期本地疫情大致穩定及社交距離措施進一步放寬，加上消費券計劃，應會繼續為食肆業務提供支持。然而，金融狀況收緊對消費氣氛的影響或會加大，從而部分抵銷這些正面影響。