深水埗菜檔兩店員阻食環執法　一日後被警方拘捕

深水埗一間菜檔的兩名店員昨日(1日)涉嫌在街道販賣及阻塞街道，並辱罵及阻撓食物環境衞生署人員對其作出的拘捕行動，深水埗警區今早(2日)留意到相關網上貼文後作出調查，食環署人員今早亦帶同錄像報案。經調查後，警方以涉嫌「阻礙公職人員執行職務」拘捕兩男，據知其中一名34歲男子有黑幫背景。

據現場的檔販及街坊透露，昨傍晚7時許，食環署人員在荔枝角道及桂林街一帶進行針對店舖阻塞街道的執法行動，期間有菜檔負責人及職員挑釁及用粗言穢語大罵相關人員。深水埗警區今早知悉有關案件，立即了解，該警區刑事部探員及深水埗分區軍裝部人員把握8號風球懸掛前，中午拘捕該兩男(29及34歲)，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

同時，深水埗分區警員亦聯同食環署展開跨部門行動，打擊荔枝角道及桂林街一帶的阻街及違泊行為，行動中，警方向違例車輛發出共13張告票，食環署亦向涉及公眾地方造成阻礙的商戶發出3張傳票。深水埗警區將會繼續聯同食環署，進行街道管理的相關行動，加強執法及檢控。警方帶走其中一名菜檔店員。