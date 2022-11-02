今增4709確診　輸入佔430宗　另多8名患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(2日)本港新增4,709宗確診個案，包括4,279宗本地個案，以及430宗輸入個案。醫管局則新增7宗確診病人在公立醫院離世，另多1宗公眾殮房報告，第5波截至目前累計10,205名新冠死者。另外，本地個案中，新增2宗XBB、1宗XBD、及2宗BQ.1.1亞系個案。

至於輸入的變種株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，發現多1宗BA.4.6及1宗BQ.1.1個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案中，衞生署於本月24日至30日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及91.4%。

院舍方面，新增4間院舍出現個案；涉及1間安老院舍及3間殘疾院舍，共有5名院友染疫，故有21名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有197間學校呈報共243宗個案，涉及180名學生及63名職員；有14間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。