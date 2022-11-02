學術論文因影像出錯被撤回　袁國勇承認錯誤指日後會謹慎

東網記者今日(2日)發現，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇過去有份撰寫的多篇學術論文，被質疑文章圖片懷疑重複或出錯，其後更遭撤回。袁回覆東網承認，近日發現有多篇於2004至2014年發表的學術文章，當中的影像資料出現問題，已主動聯絡期刊編輯撤回論文。

袁國勇表示，今年8月1日被告知，曾發表超過1,000篇學術論文之中有5篇論文，當中部分研究影像資料「蛋白質印迹」，跟其內文不同影像之相似度超乎預期。他其後重新檢視所涉影像，發現有7篇文章出現問題。他解釋，「蛋白質印迹」類似快速抗原檢測或RAT，但驗出病毒後測試只會有一條線，無染出病毒則一條線也沒有，「因為好多樣本都好似樣」，相信出錯是由於負責的學生或職員不小心「搞亂咗」。

他續指，由於涉事論文分別於2004至2014年間發表，當年研究所用的冷藏血清樣本，在期刊出版後7年已耗盡或按程序銷毀，無法再重做實驗。他在發現出錯同日已聯絡相關學術期刊的編輯，表明願意主動撤回論文，又指日後會更謹慎。

不過他強調，涉事的研究內容不涉及病人治療，且不影響往後之研究。其中多篇論文的數據結果，曾獲得領域內其他研究團隊的獨立印證。「無論點都好，作為論文作者，我都係有錯誤」，亦對此深感抱歉。他指，日後將使用最新的軟件技術，檢視研究圖像，確定無誤方會發表。