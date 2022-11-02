拉麵湯底現蚊滋　食肆店員冷回應　網民斥：離晒譜！

本港食肆林立、種類多樣，更有不同國家的菜色供市民選擇。有女網民在社交平台分享，近日在馬鞍山某食肆享用午餐時，發現其進食的拉麵，竟有隻「蚊」藏身在湯中。雖事主表示食到7、8成先發現，並打算結帳了事，但依然想向店員反映，未料後者見狀只回應「嘩，真係有隻野」，其態度及語氣令她感到極之失望；其他網民得悉後更指店員處理手法「離晒譜」。

女網民在Facebook專頁「中伏飲食報料區」發文反映，當日在新港城商場某食肆「叫咗個午餐豬扒拉麵，加多份餃子」，整個套餐共計114港元。正當事主進餐至後期，竟見到湯底有隻蚊，無奈指「食lunch送隻蚊」。埋單時向店員反映，「佢望完之後，就講『嘩，真係有隻嘢』就完咗」。她對此感到極之無奈，又指「餐廳出品當然有問題，但我比較失望係員工回應我嘅態度同語氣」。

事件引起網民關注，「睇相都見到佢郁下郁下，好核突呀」、「白紋伊蚊」。另有人批評店員的處理方法，「其實好多客人都唔係想要番啲乜嘢着數，只係求個有禮道歉等個心舒服啲，但餐廳好多時都無呢方面訓練」、「唔剩止餐飲業有依個現象，好多人連基本道歉都唔識㗎」。