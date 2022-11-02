政Whats噏： 風球高懸暫停會議　何俊賢避風塘拍片　梁熙落區視察

颱風尼格襲港，天文台喺今日(2日)下晝發出八號西北烈風或暴風信號，立法會大會亦宣告暫停。多咗半日假，到底議員有咩節目呢？漁農界議員何俊賢就冒雨走到屯門三聖墟避風塘。之不過，風球高懸之下，市民唔係要留喺安全地方咩？其實佢走到戶外並非倣效追風族尋刺激，而係拍片訴苦水啊！

何俊賢話每逢八號波，受影響最大始終都係漁民。佢話以前一打風，就有好多船隻湧去各區嘅避風塘；喺疫情未爆發前，屯門、香港仔避風塘使用率竟然超過100%，結果搞到有啲漁船無位泊！之但係近幾年因為疫情，好多漁船無得出海作業，無奈一早就停泊喺避風塘。何俊賢話希望政府可以修訂有關避風塘嘅條例，防止屬於漁船嘅泊位遭到其他船隻停泊，以保障漁民權益之餘，亦以免漁民同其他船隻發生爭執。

佢又指避風塘仲有一個怪現象，就係有人會喺避風塘使用無牌照嘅「平面躉」吸引遊艇船隻停靠，以藉此收取費用，然而此舉會蠶食避風塘嘅面積。雖然佢曾向有關部門反映問題，但所得回覆係指「平面躉」即使未獲發牌，但申請期間仍可停泊，結果變相令到有關「平面躉」撤走無期，對漁民非常不公，佢慨嘆話若非某啲官員不作為，佢就唔使冒住風雨拍片，公開呼籲政府要進行規管啦！

議員梁熙就選擇「落區」以了解風球下嘅情況，而其中一個地點就係每逢打風都好大機會淪為水浸重災區嘅杏花邨。梁熙話今日嘅風雨幸好唔算太大，居民所受嘅影響輕微。另外佢又去到小西灣海旁附近嘅公園，觸景生情咁話，仍記得舊年參選而得嘅綽號「小西灣梁熙」，話爭取港鐵小西灣站，係佢念念不忘嘅承諾，指小西灣站曾被列入港鐵港島線延線，但因不同原因而被擱置，令小西灣居民甚為不便，如遇上好似今日咁嘅打風日子，居民要往返辦公室同住所就倍感艱難。佢認為鐵路建設同營運若能引入競爭，有望提高質量同完善香港鐵路網，因此佢稍後會促請政府研究引入其他鐵路公司參建及營運香港嘅鐵路。