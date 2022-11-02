尖沙咀買蛋糕加料「曱甴腳」　食客：唔敢再食朱古力味

本港近年有多間特色蛋糕店在各區開業，吸引市民購買一嘗甜食。不過，有網民近日於社平文台反映其「中伏」事件，在尖沙咀某連鎖蛋糕店購買朱古力及抹茶紅豆口味的古早蛋糕，回家與家人分享時，其媽媽進食朱古力味蛋糕「咬到脆脆地」的異物，吐出來後竟發現是一隻「曱甴腳」，更在餘下的蛋糕內發現疑似「曱甴身」，由於與朱古力蛋糕撞色，事主更直言「以後唔敢再食朱古力味」。

事主日前在Facebook 群組「中伏飲食報料區」上載貼文，指在約在上月15日下午5時在尖沙咀某蛋糕店購買了上述口味的蛋糕。事主指將朱古力味蛋糕切開4件後，「我同我爸都已各食咗一件朱古力味蛋糕」，惟母親卻吃到異物，「佢食食下咬到脆脆地」，吐出後才得知是一隻曱甴腳，並在餘下的一件蛋再次發現曱甴蹤影，事主細想後才驚覺「即係話好可能係完整成隻曱甴都係蛋糕入面」，貼文上又用了多個惡心表情符號，形容其對此感到崩潰及恐懼，提醒其他網友「睇清楚先好食」。

事件隨即引來網民熱議，不少人對事主遭遇寄予同情，「以後食朱古力蛋糕有陰影」、「睇相都頂唔順」、「好恐怖」。另有人則建議向食環舉報，「直接報食環」、「留食物及包裝盒報食環化驗，一定中」。