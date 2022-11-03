康文署本月推香港博物館節　逾70項節目活動供市民體驗

康文署本月舉辦為期一個月的「香港博物館節2022」，以「我們有歷史、藝術、科學博物館」為主題，在香港文化博物館、歷史博物館、太空館等康文署轄下的博物館，相繼推出超過70項精彩節目及活動。市民可盡情享受發掘歷史、欣賞藝術或探索科學的樂趣。

香港文化博物館、油街實現、孫中山紀念館、位於三棟屋博物館的香港非物質文化遺產中心，以及葛量洪號滅火輪展覽館等，將分別舉辦開放同樂日，期間有手工藝工作坊、表演示範等各類體驗式活動，適合其家庭組群參加。香港歷史博物館則聯同香港電影資料館和文物修復辦事處，合作籌劃特備活動「歷史x電影x修復──經典無界」，於本月12及13日在歷史博物館舉行。屆時除了會選映兩套由影星陳寶珠主演的經典電影，另設有講座、工作坊及遊戲。

其他精選活動包括太空館的「天象廳幕後遊」，參加者可參觀天象廳幕後的控制室和全天域電影放映室等設施；文物修復辦事處的「相『保』‧相簿DIY工作坊+參觀文物修復實驗室」，市民可有機會參觀平常少有對外開放的文物修復實驗室，並學習如何讓相簿書籍歷久常新。另香港文化博物館則會舉辦「文化心度遊」及《梅艷芳》電影放映。

為符合防疫規定，參觀者在進入康文署轄下的博物館前必須利用手機/其他流動裝置掃描「安心出行」場所二維碼，以便在出現確診個案時進行接觸者追蹤。所有進入康文署管理室內場所的人士，均須符合「疫苗通行證」實施的相關要求。根據政府公布的最新「疫苗通行證」規定，被區分為「紅碼」或「黃碼」的人士將不得進入康文署轄下的博物館。