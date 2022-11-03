抗HIV病毒針劑藥物每兩月一針　可取代口服藥護病人私隱

感染愛滋病病毒(HIV)，病人需持續服藥壓制病情。有調查顯示，有過半HIV感染者在服用口服藥物時，會害怕自己的感染狀況被公開；更有近38%人會忘記服藥。今年6月起，本港引入針劑抗HIV病毒藥物，只需每兩個月接種一次便可取代每天服口服藥，醫生認為公立醫院可根據病人生活習慣及病情處方不同治療方案，減少病人因為每日服口服藥引起的不便和壓力。

本港4間從事與愛滋病工作有關的非政府機構，於2021年4至5月期間，訪問了162名HIV感染者，他們平均服用口服抗病毒藥物約6.2年。調查顯示，過半受訪者認為每天服用抗病毒口服藥對日常生活造成不同程度的影響，包括有53.1%人害怕被公開為HIV感染者；有49.4%人認為難以嚴格遵守服藥指示。結果亦顯示，若本港引入針劑抗病毒藥物方案，有59.3%人指願意轉用。

臨床心理學家譚嘉恒表示，HIV感染者對於每日服藥承受極大心理壓力，因病人需要每日在同一時段內服藥，他分享案例指，有病人因工作採用輪班制，固定同一時段服藥非常困難，又擔心上班時間服藥被同事發現HIV感染者身份，身心受壓。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，針劑抗病毒藥物方案非所有病人均合適，但相信可令病人有更多服藥選擇，在評估病人情況後，以不同治療方法配合病人生活習慣，可有助減輕病人壓力。