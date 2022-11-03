何文田邨危樹傾側　靠燈柱支撐　圍封逾半月未斬

近日本港出現多宗大樹倒塌事故，更有人被塌樹砸中而死亡，樹木管理問題響起警鐘。有市民向東網爆料，指何文田邨一棵接近3層高的大樹傾側，壓着旁邊的燈柱，隨時倒塌，樹下雖有圍封，但報料者稱樹木被圍封近半個月仍沒被清理，擔心砸中路人。房屋署稱，危樹歸鄰近居屋屋苑的法團管理。樹藝師指，涉事危樹倒塌機會甚高，應盡快移除。大律師則指，若塌樹砸傷人，法團需承擔傷者生活費。

一棵位於何文田邨恬文樓外、鄰近青少年綜合發展中心的大樹於本月中出現傾側，樹木高度超過橙柱，接近3層樓高，樹幹闊度亦逾兩條燈柱，而樹根位置被鐵蓋覆蓋，但個別鐵蓋已彈起，相信是被樹根托起，樹木傾斜依靠燈柱支撐，大樹的附近範圍已被圍封。街坊胡先生向本報表示，大樹已被圍封逾半個月仍未移除，而附近上學的學童經常路過該處，長者行過該處前往公園運動，他擔心大樹一旦倒塌，樹身會必超出圍封位置，若壓到老幼禍害無窮，應當從速處理。

中華樹藝師公會會長歐永森表示，涉事危樹倒塌機會甚高，因樹根位置已凸起，證明不能抓緊泥土，一旦遇上大風，隨時倒下來。他指，現時圍封範圍未必足夠，建議再預留多3米的空間作緩衝。他認為危樹傾斜與園林設計出錯有關，因為危樹粗大，但其樹根只生長在狹小的空間，現時樹木已無法拯救，只能斬去。房屋署回覆指，危樹位於冠暉苑業主立案法團的管理範圍，該署上月15日接獲報告後，同日已轉介冠暉苑管理處跟進。據了解，冠暉苑管理處已着手處理並擴大圍封範圍。大律師陸偉雄表示，大樹倒塌壓傷途人的責任在樹木所在位置的土地管理人，而且賠償可大可小，不僅傷者醫藥費，亦有生活費、喪失活動能力等，因此更應提早處理有危險的樹木。