無良僱主拖欠強積金供款　倒閉潮持續　僱員無糧出

倒閉潮席捲各行各業，近月多間公司結業清盤，當中不乏是營運多年的老字號。無良僱主除拖欠員工多月的強積金供款之餘，更拖欠數月薪金，打工仔「有汗出，無糧出」，紛紛向工會及勞工處求助，追討遣散費等欠款。

多間老品牌或大型連鎖店近月結束營業，已宣布結業的公司包括有意大利式糕點連鎖店Crostini，以及旗下擁有眾多餐廳的亞太餐飲控股等，大部分員工均被「拖糧」。積金局亦稱，該批已宣布清盤結業的公司，早在數月前，已一直拖欠員工的強積金供款，涉額由數萬元至數十萬元不等，而欠薪更可高達200萬元，結業的同時，僱主亦早已失去蹤影，意味員工的辛苦錢、遣散費及強積金供款等將石沉大海。

另一邊廂，政府今年終落實取消強積金對沖機制安排，即不再容許僱主以強積金僱主供款部分，來抵銷裁員、結業時僱員應得的遣散費和長期服務金，惟因應需等待積金易平台配合，意味措施將料至2025年才實施。可是就該法案而言，社會各界早已經歷長時間討論，並有明確共識，考慮到早前有議員懷疑「拉布」，若儲蓄戶口立法程序需拖到下一年度後才啟動，則難保不會耽誤實施取消「對沖」的時間表。