東方日報A1：積金蝕到心淡　取消免留後患

環球經濟波動下，強積金長期「見紅」，今年首10個月全港逾300萬打工仔人均帳面虧蝕逾6萬元，令人心淡。就社會質疑回報不理想，有違計劃原意，未能保障僱員基本退休生活；勞工及福利局局長孫玉菡表示，強積金計劃成員毋須過分擔憂市場短期波幅，或個別年度的投資表現，「死撐」強積金制度2000年底實施以來，有14年錄得正回報。惟有議員指出，不足一年內，有打工仔強積金戶口結餘「縮水」三成，建議當局推出與通脹掛鈎的基金，保本增值。學者則認為，實際回報隨時跑輸通脹，建議取消強積金制度，讓市民「套現」投資自決，否則後患無窮。

孫玉菡表示，強積金過往經歷本地及環球經濟周期及金融市場波動，但期內14年投資仍錄得正回報，而錄得負回報的年度，其後回報往往回升。以2008年金融海嘯為例，該年度強積金淨回報率負30.2%，但翌年淨回報率已大幅增至26.6%，2010年淨回報率亦達7.8%；同樣，強積金2018年因投資市場波動而錄得負9.3%淨回報率，但2019年及2020年均錄得雙位數增長，分別為12.2%及11.7%。他說，強積金計劃成員毋須過分擔憂市場短期波幅或個別年度的投資表現。

至於社會建議優化強積金，以增加其抗衡市場波動的能力，孫玉菡指出，強積金提供超過400多個投資基金選項，考慮到制度由私營管理的目標，以及眾多投資選項，當局目前無計劃成立保證回報或與通脹掛鈎的強積金基金。

另外，孫玉菡表示，積金局已就強積金制度下最低及最高有關入息水平，進行2018年至2022年周期檢討，政府正考慮檢討報告，審慎研究及評估相關因素，包括第5波疫情對市民及中小企造成的影響，適時向立法會匯報。

據強積金研究機構「積金評級」最新公布，港股持續下行，估計強積金10月份的帳面投資虧損約為270億元，相等於457萬名強積金成員人均帳面損失約5,900元。今年首10個月累計，人均帳面損失估計約62,400元。計入供款後，同月強積金成員平均帳戶結餘將跌至約20.6萬元，按年跌約51,700元。

議員黃國認為，強積金市場中，政府應發揮「補底」作用，建議參考銀髮債券，推出與通脹掛鈎的強積金計劃，保證打工仔回報跑贏通脹，而非「逼住蝕錢！」

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強說，打工仔供款數以10年計，惟退休錢到手時，扣除對沖遣散及長期服務金後，實際回報不算多，甚至可能跑輸通脹。他建議政府取消全民強積金，由打工仔自行決定投資策略。

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