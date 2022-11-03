風暴過後柴灣兩處塌樹　壓毀多車幸無人傷

颱風襲港過後，柴灣一帶有兩處塌樹。今晨(3日)8時42分，警方接獲報案，指愛禮街1號對開一露天停車場，有一株約10米高大樹傾側塌下，壓毀場內4輛小型旅遊巴及輕型貨車。警方及消防趕至，封鎖塌樹範圍，並以工具將樹幹鋸開搬走。各車司機接獲通知到場了解並善後，事件中無人受傷。

約1小時後，柴灣常達街另一露天停車場內，亦有一株約15米高大樹塌下，壓毀停車場更亭及場內一輛汽車，幸事件中亦無人受傷。警方派員到場視察，相信塌樹並無即時危險，待稍後有關部門協助清理。

有鑑塌樹意外一再發生，東網早向政府獻「路邊樹木種植理想藍圖」，倡議馬路與行人路旁的植物栽種分多排，即使樹木倒下，塌樹既不會傷及路人，亦不阻塞交通。歸根究柢，塌樹壓傷人及阻塞道路的原因是規劃不周，高矮不分導致種下禍根，東網所獻「路邊樹木種植理想藍圖」，建議馬路與行人路旁的植物栽種要有規劃，種植樹木時共分多排，距離道路最遠的一行，如與路邊相距6米，便應種植只生長至5米高的大樹，因此當樹倒下，塌樹與道路仍有一米距離，不會壓到行人或車輛。