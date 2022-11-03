玻璃樽供應商明年第二季徵費　議員斥政府立法慢嘥市民心機

政府立法推行玻璃飲料容器生產者責任計劃，相關供應商日後要先向政府登記。立法會今日（3日）通過相關議案，當局計劃明年首季開始接受供應商登記，以及申請豁免，計劃會在明年第二季全面實施，向供應商、入口商等收取每公斤0.98元的循環再造徵費。會上不少議員都批評政府立法工作緩慢，指前後花足足10年時間，亦有議員指香港環保工作「既慢且效應不佳」，要求政府「不要做表面工作」。

議員黎棟國批評香港的環保工作「既慢且效應不佳」，指成效需視乎政府工作，「期望政府唔好做表面工夫，開一兩場簡介會」，而是要制訂計劃監察承辦商宣傳，改變市民用完即棄習慣，又批評現時市民把玻璃廢料放進回收箱，卻被再次棄置至堆田區，形容是「嘥市民一番心機」；議員陳紹雄斥政府立法工作緩慢，指當局早在2013年就有關工作進行公眾諮詢，到2022年才提交附屬法例到立法會期望下年落實，指前後花足足10年。

環境及生態局局長謝展寰預料2023年第二季全面實施計劃，承諾3年後會檢討成效及改進。他表示，政府會成立網上平台，核實玻璃供應商是否登記，以及與相關部門聯繫，實施檢察系統。對於如何吸引回收，他指回收愈多、獲取金額愈高，合約要求承辦商提供公眾參與計劃，認為可以吸引市民回收。