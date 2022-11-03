配水庫泥土驗出類鼻疽菌　不排除可經通風口進入水庫

配水庫泥土驗出類鼻疽，港大微生物學系講座教授袁國勇等人今日(3日)匯報深水埗區感染個案調查進展。當局驗出38個帶類鼻疽伯克氏菌的樣本，配水庫泥土樣本佔32個。當局強調，香港食水標準能滿足世界衞生組織要求，也從來未曾在水內找出伯克氏菌DNA或種出細菌，重申本港食水安全。為減低風險，局方已與水務署溝通，上月把食水內的遊離餘氯量加至1.2，另建議考慮在通氣口加設高效空氣濾過器，減低經風吹細菌入配水庫的可能性，以及在配水庫出口裝設紫外光消毒。

當局曾去石硤尾配水庫1號及2號拿取泥土樣本，在首次拿取淺層泥土樣本後，因發現部分含伯克氏菌，故分別在5個配水庫取到80個深層泥土樣本。石硤尾主配水庫的20個深層泥土樣本中，3個驗出DNA帶菌；2、3號配水庫的20個樣本中，13個驗出DNA帶菌；蝴蝶谷配水庫找不到有帶菌樣本；而筆架山20個樣本中有9個帶菌，細菌培養正進行中。袁國勇指出，他今早再巡視配水庫後，發現即使昨日(2日)打風兼大雨，未見配水庫內有滲漏，可排除泥土內的細菌滲入配水庫，不過細菌依然可經配水庫上的通風口進入，故已再次採樣等候化驗。

水務署總化驗師蔡德業表示，水務署一直按嚴格程序處理本港食水，另會做恒常水質監測，確保符合食水標準。水務署一直用「氯」為食水消毒，避免輸送過程中產生細菌，亦會按世衞建議，在食水加入餘氯，讓類鼻疽菌等病原體難以在食水及水管系統中存活，亦印證為何樣本未有染疫。署方上月已增加深水埗區的餘氯含量，同時亦加強監測供水系統的餘氯含量；又更正在相關配水庫的出口位置，加設實時監測餘氯儀器，24小時不間斷視察相關含量，亦積極研究能否加裝紫外線消毒裝置的可能性。地區方面，署方有恒常食水監測計劃，除監測餘氯含量外，亦會取地區用戶水龍頭的水樣本。

至於配水庫的供水，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，現時深水埗區8月後有20宗新呈報個案，涉19幢大廈，主要由石硤尾主配水庫，2、3號配水庫供水，當中有段時間因主配水庫需維修，供水一度守至蝴蝶谷配水庫，惟上述樣本都是沒有帶伯克氏菌。