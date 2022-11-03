深水埗類鼻疽調查　38個環境樣本驗出病菌　配水庫泥土佔32個

奪命惡菌類鼻疽襲港，重災區深水埗先後出現多宗個案，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮港大微生物學系講座教授袁國勇今日（3日）會見傳媒，匯報深水埗區類鼻疽感染個案調查進展。歐家榮表示，當局及港大進行全面及深入的環境調查，一共拿取471環境樣本，當中38個驗出類鼻疽菌。至於186個在患者家中或大廈的食水系統拿出水樣本，或水喉生物拭子，有一個患者單位內，有兩個生物樣本驗出病菌。

配水庫泥土上面的95個泥土樣本，有32個驗出類鼻疽菌，而深水埗區其他小型地盤、公園的58個泥土樣本，全部沒有驗出病菌。當局也拿取病人家中平日生活上會用到的產品，的65個樣本中，也沒有驗出病菌。歐表示，現時一共發現38個樣本帶病菌，有2個是與患者家中的食水相關樣本有關，32個與配水庫泥土樣本有關，以及4個地盤樣本有關。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，8月到11月為高峰時候，該時為氣溫高、經常下雨及打風，2021年已有趨勢，2022年更明顯。另外，九龍西數量亦特別高，若經計算，最高位於深水埗，2022年有19，現在已20個，今年1月至7月亦已有3個，反映今年初已開始，8月至11月時則爆發明顯。