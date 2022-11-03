斥綠色科技支援不足　議員：政府推嚟推去

政府提出要在2050年達到零碳排放目標，但相關環保產業支援不足。立法會今日(3日)辯訥「加快香港綠色轉型」的動議，促早日實現「碳達峰」及「碳中和」。有議員質疑政府部門在綠色科技方面「推嚟推去」，促提供更多支援。

提出動議的議員譚岳衡促政府加快發展綠色轉型，包括推動香港發展成為自願碳市場制訂時間表和路線圖；擴大綠色科創投資、綠色基建融資及綠色主題股票首次發行的規模；關注綠色產業人才儲備等。議員陸頌雄指電動車可以減少4成至7成碳排放，香港電動車有普及目標，但稅務優惠政策本可以節省27500港元首次登記稅，卻不是車主受惠，可能「益咗」汽車代理商，質疑並非合理政策。

議員劉國勳指環保產業是新的增長領域，但限制多多，例如綠色科技未必適合到創科園發展，政府支援不足導致產業「兩頭唔到岸」。他舉例指創新科技及工業局沒有派員出席會議，質疑與環境及生態局「推嚟推去」，促政府部門合作及提供全方位支援。

環境及生態局局長謝展寰指政府重視氣候變化，會成立氣候變化及碳中和辦公室，認為需要發展融資工具，並指有4億港元低碳綠色科研基金提供協助。他表示，政府目標是2050年實現碳中和、2030年排放減半，指社會各界要改變生活模式，而政府的財政預算亦會帶動私營投資。