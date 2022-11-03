泛民初選涉顛覆案　再多1人共30人會認罪

參與前年泛民立法會初選的47名人士涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀顛覆國家政權罪，47人已全部完成交付到高院處理的程序，當中29人包括戴耀廷、黃之鋒及毛孟靜等早前表明會認罪。其中3名被告伍健偉、吳敏兒及譚凱邦今天（3日）到高等法院進行案件管理聆訊。吳敏兒及譚凱邦在案件交付上高院中時已表明會認罪，而伍健偉今亦表明會認罪。

在伍健偉今天表明會認罪後，認罪被告現增加至30名。譚凱邦及吳敏兒今天指，希望在其餘不認罪被告的審訊前求情及判刑，譚的代表大律師馬維騉表示，由於案中證據可能受審訊影響，而認罪的被告沒有機會進行盤問，故認為在其他人被告受審前判刑會較適合。代表吳敏兒的資深大律師李志喜則指，吳對案情略有爭議，但仍會認罪，毋須傳召證人作供由法官定奪。吳另對於由3名法官、而非一般案件般由1名法官處理判刑有爭議，惟李指須進一步確認指示。

涉案47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。30名認罪被告，包括戴耀廷、區諾軒、鍾錦麟、趙家賢、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、岑敖暉、王百羽、袁嘉蔚、伍健偉、馮達浚、吳敏兒、范國威及呂智恆。他們分成11批先後在高院進行案件管理聆訊。

案件編輯：HCCC 69,70/2022