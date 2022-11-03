元朗金行劫案　2把風1下手匪徒認罪囚32至46個月

多名蒙面南亞及東南亞匪徒在前年3月，光天化日下闖入元朗鬧市1間金行，用斧頭鐵錘狂扑飾櫃，不足2分鐘內擸走總值超過60萬港元的金器，然後乘接應車逃去。警方調查揭發原來接應車早已報失，並拘捕多名懷疑涉案男子。其中5人前日（1日）承認搶劫罪，當中3人今天（3日）在高院原訟庭被判入獄32至46個月。法官金貝理指，被盜金器最後無法起回，而劫匪早有預謀，不但買手套等物品，更在事前偷車作接應車，屬加刑因素。

今日接受判刑的3名被告依次是Gurung Ashish（19歲）、Ale Magar Krishpoo（18歲）及Ghale Raj（22歲）。他們均持香港身份證。其中首2人當日負責「睇水」，餘下1人則負責落手到金行搶劫。法官指，沒有證據顯示首2名被告曾參與計劃搶劫，而次被告有份招攬首被告加入，故角色較重要，判次被告入獄45個月，首被告則入獄32個月。因首被告已還押約31個月，因疫情關係延遲答辯，故下令首被告即時獲釋。第3被告方面，法官指其行為令金行職員受驚，考慮他配合警方調查，最終判他入獄46個月。

本案發生於教育路富好大樓地下大新珠寶金行。案情指，2020年3月3日早上11時許，金行剛開門營業，仍未有顧客。5名蒙面男子突然手持斧頭、鐵錘及利刀闖入，扑爆店中飾櫃，劫走7隻金戒指及71隻金手鐲，總值港幣605,091港元。賊人得手後乘接應私家車逃去。同日傍晚，警方在南生圍一帶搜獲涉案接應私家車，並證實該車早前於天水圍區報失。本案其餘2名被告Gurung Sanjan（27歲）及Abella Mark Jordan Gaspar（33歲），將在明天（4日）接受判刑。

案件編號：HCCC215-216/2021