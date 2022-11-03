擴展公屋廚餘回收試驗計劃　房委會4屋邨下月起試行

為加強公共屋邨廚餘回收，房屋局局長何永賢今(3日)表示，現有的家居廚餘回收試驗計劃將擴展至房委會4個屋邨，包括柴灣連翠邨在內共26座樓宇。計劃預計將於下月開展。至於新落成公屋，現時每一樓層均設有垃圾及物料回收室，以鼓勵居民把垃圾分類及回收。現行法例及標準並無規定住宅樓宇或商場須要設置廚餘機，如政府將來修例，房委會會積極配合。

何永賢表示，房委會一直配合環保署工作，如2018年起配合工商業廚餘收集先導計劃，分階段在18個商場及濕貨街市試行廚餘收集；另為配合環保署試用智能回收箱收集家居廚餘，房委會已在去年12月率先於連翠邨試行為期4個月的家居廚餘回收試驗計劃，由環保署承辦商到屋邨收集廚餘，並將其運送至香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心O‧PARK1，而居民對計劃的反應正面及積極。

據環保署日前公布家居廚餘回收試驗計劃資料，為期18個月的試驗計劃，首階段共在5個房屋署及香港房屋協會的公共屋邨，包括香港仔石排灣邨、牛頭角彩德邨、將軍澳尚德邨、堅尼地城觀龍樓及柴灣連翠邨，共約30座樓宇，陸續安裝智能回收桶收集廚餘。計劃短期目標是在2023/2024年度將試驗計劃，擴展至100座公共屋邨樓宇，涉及約15萬居民。