積犯認鞋頭裝鏡頭　偷拍17女近百裙底片　還押2周候判

有2次偷拍案底的地盤工不但未有改過，相反還變本加厲，將隱蔽鏡頭藏在鞋面，偷拍近百段裙底影片，其中17段影片被確定是公眾場所內拍攝，牽涉16名女童及1名成年女子。地盤工因而被控17項作出有違公德的行為罪，案件今天（3日）在西九龍裁判法院提堂，被告承認所有控罪，裁判官施祖堯下令將被告還押至本月17日判刑，期間會為被告索取背景報告、心理報告及精神科報告。

47歲被告梁嘉偉，報稱地盤工人，他被控17項作出有違公德的行為罪，指他於2022年6月1日至19日期間，在香港的商場、店舖或超級市場內，作出性質猥褻、淫褻、及令人憎惡的有違公德的行為，即拍攝16名女童和1名女子的裙底。

案情指，今年6月19日有巡邏警員在街上發現被告形迹可疑，於是將他截停調查，發現他的右邊鞋有一個隱蔽鏡頭攝錄相機，而電池則收藏在右腳襪子內，鏡頭內的影片可透過無線網絡及應用程式傳送到手提電話，警方發現被告的手提電話內有92段裙底影片，其中17段的背景顯示拍攝地點是一個公眾地方，警方再從事主的衣着及身高分辨出其中16人是未成年女童，有受害女童當時身穿白雪公主裙及校裙。

案件編號：WKCC 4043/2022