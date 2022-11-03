社交媒體文字質素參差　考評局：向作家借鑑遣詞造句

社交媒體盛行，文字資訊零散破碎，莘莘學子倣效遣詞造句或如止沸益薪，適得其反。考評局今日(3日)出版今年中學文憑試的《試題專輯》，中文科試卷主席特別提出考生應閱讀優質文章，向作家借鑑布局謀篇，提升寫作質素。至於通識教育科有關奧運會與遙距工作必答題，以至網上祭祀的題目皆表現一般，有學生過度推論至離題，甚至稱網上祭祀有效應對全球暖化。

《試題專輯》除輯錄各科的試題與評卷參考，亦載有試卷主席撰寫的評語，解釋評核準則、作答注意事項和分析考生表現，並提出改善作答表現的建議。中文科試卷主席指，近年社交媒體流行，惟句子往往欠完整，即時通訊軟件也使大家常常以不完整的句子，甚至以表情符號等取代文字溝通，故此建議學生加強閱讀優質篇章，向作家借鑑遣詞造句，布局謀篇的經驗。考生在閱讀試卷的答題技巧有改善空間，須小心審題，下筆前應預先組織，以免雜亂無章，同時應多思考闡述推論的步驟，不要一步到位。在英文科方面，試卷主席鼓勵考生多閱讀不同文體，以熟習面向不同受眾寫作的技巧。考生在閱讀試卷，不應盲目抄錄資料，應該小心審題，注意生字串法和文法規則。

同屬核心科目的通識教育科，卷一的3條資料回應題，有關奧運會與遙距工作的2條必答題，報告就指考生表現只屬一般，考生未能解釋國際運動會、參加國家及地區數目等現象。部分考生在討論本港應否推廣遙距工作時過度推論，稱遙距工作能騰出土地解決房屋問題，甚至誤解題目，以為討論強制推行遙距工作，致偏離題旨失分。而卷二延伸回應題，有43%考生選答關於網上祭祀的題目，但整體表現一般，部分人過度推論，稱網上祭祀有效應對全球暖化，解說時與「綠色殯葬」混為一談。另一條有關「無肉飲食」的選答題，報告指不少考生作答時局限於資料中的植物肉，提醒考生應注意植物只是素食的一種，生活中有更多「無肉飲食」例子。考評局將陸續於網頁上載2022年DSE取得第1至5級的考生真實答卷示例，協助了解不同等級的實際表現水平，詳情可留意考評局網頁。