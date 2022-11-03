食肆今起營業堂食無時限　組織料麥難民或「回家」

本港多項防疫措施今日(3日)進一步放寬，包括取消食肆堂食時間限制，即可通宵堂食，有食肆回復24小時營業。鑑於以往不少俗稱「麥難民」的無家者會在深夜進入連鎖快餐店麥當勞休息，社區組織協會組織幹事吳衛東向傳媒表示，相信「麥難民」會重新到麥當勞休息。

社區組織協會一直關注「麥難民」狀況，吳衛東預料如麥當勞等連鎖快餐店，會有無家者入內休息和逗留，他指這類餐廳有廁所和水，解決無家者個人衞生需要，最重要是「有瓦遮頭」，不用受風吹雨打。他認為無家者問題應由政府來解決，冀政府開放臨時收容中心，讓無家者有容身之所。

政府今起放寬防疫措施，包括解除599F章下餐飲及表列處所，包括酒吧、酒館、夜店，對營業及堂食時間限制；餐飲處所、遊樂場所、公眾娛樂場所、體育場所、宗教場所、酒店、會展場地等舉行的多用途活動，台上拍照時可不用戴口罩；政府轄下的燒烤地點重開；餐飲處所、酒吧或酒館、夜店或夜總會、電影院、博物館，以及會址和酒店或賓館的會議室或多用途室內可進行現場表演及跳舞活動，有關表演者必須進行定期檢測。惟市民仍需遵守12人禁聚令等防疫措施。