寮屋住戶自願登記計劃　申請期限延至明年10月底

地政總署今日(3日)公布，因應政府加大力度收回土地以推行各發展項目及增加土地供應，署方決定延長「寮屋住戶自願登記計劃」，使那些居住於本身屬非住用寮屋的住戶有更多時間進行登記，以便在發展清拆時能受惠於安置補償安排，申請期限延長至2023年10月31日。

「寮屋住戶自願登記計劃」由2018年11月1日起實施，加強寮屋住戶安置及特惠補償安排。所有居於持牌非住用構築物或1982年寮屋登記的非住用寮屋(統稱非住用寮屋)的人士，如能證明自2018年5月10日或之前已居於該構築物，便符合登記資格。成功登記的非住用寮屋住戶如日後受政府發展清拆影響，可申請安置及特惠津貼。

發言人表示，截至今年9月30日，已有超過800個住戶成功登記。自計劃推出後，獲地政總署於相關發展項目的清拆前登記(又稱凍結登記)下記錄在案的非住用寮屋住戶，如符合上述登記資格（即2018年5月10日或以前居於該非住用寮屋），會自動被視作在自願登記計劃下成功登記，毋須另行遞交申請。現時已有超過170個屬此類被視作成功登記的非住用寮屋住戶，因受政府發展清拆影響而獲得安置補償。