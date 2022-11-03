國際欖球賽明起舉行3日　掃桿埔銅鑼灣實施特別交通安排

睽違3年的香港國際七人欖球賽，明日(4日)起一連3日重返香港大球場上演。運輸署今日(3日)提醒市民，為配合賽事舉行，掃桿埔及銅鑼灣明日至下周日(6日)將實施特別交通及運輸安排。在封路範圍內的路旁泊車位會暫停使用。

交通方面，由明午約1時半、周六(5日)早上約9時及下周日上午約7時半起至當日比賽結束，介乎禮頓道與棉花路之間的一段加路連山道及部分希慎道(西行)會封閉；由明日傍晚約6時半、周六下午約5時半及下周日下午約6時45分起，加路連山道、東院道、東院道支路、棉花路、部分銅鑼灣道(北行)、連道及開平道會封閉，直至人群散去及道路重新開放通車為止。

公共交通方面，城巴第5B號線及新巴路線第8H號線，會在比賽進行期間改為循環線，並由明日傍晚6時半、周六下午約5時半及下周日傍晚6時45分起不經加路連山道及東院道。隧巴第678號線(往上水)會由東院道改為高士威道維多利亞公園外開出；隧巴第936及936A號線(往銅鑼灣)會由東院道改經加路連山道，往葵涌方向則由棉花路改為摩頓台灣景樓外開出；銅鑼灣道(南行)聖保祿醫院對面（第11、23B、25A、26、63及108號線除外）及禮頓道（西行）近加路連山道的巴士站會暫停使用。隧巴第601及680號線(往金鐘)將由明晚6時半、周六下午約5時半及下周日傍晚約6時45分起由禮頓道改經告士打道。

專線小巴第14M及30號線及居民巴士路線第HR51號線(往銅鑼灣)將由連道改經黃泥涌道；專線小巴第14M(往渣甸山)及居民巴士第HR51號線(往跑馬地)將由連道改經黃泥涌道；巴士公司於比賽結束時會開辦5條特別巴士路線，包括第2R往耀東邨、8R往小西灣、25R往中環交易廣場、117R往旺角及930R號線往荃灣愉景新城巴士總站，並視乎客量及在場交通情況開出。