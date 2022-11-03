誘蚊器指數降至5.3%　上水仍超警戒線　錄31.3%全港最多蚊

隨着秋季來臨，蚊患有回落迹象。食物環境衞生署今日(3日)公布最新數據，全港白紋伊蚊誘蚊器指數從8月的6.3%，持續回落至9月的5.3%，屬2級水平，顯示區內白紋伊蚊分布情況頗為廣泛，但仍維持偏低水平。在64個監察地區中，只有上水的分區誘蚊器指數高於百分之20警戒水平，達31.3%，成全港最多蚊的地區；其次為大圍，錄得19%，至於掃管笏及馬鞍山，則分別有17.7%及16.1%。

另外，9月的白紋伊蚊密度指數為1.3，表示在發現有白紋伊蚊的誘蚊器中，白紋伊蚊成蚊的平均數量為1.3隻，顯示整體監察地區內的白紋伊蚊成蚊數量不多。食環署表示，今年繼續分3期進行全港滅蚊運動，第3期滅蚊運動已於8月8日展開，剛於上月28日完結。期間，食環署各分區辦事處針對區內一些受關注的地點，已進行一連串的清除積水及防治蚊患行動。

署方又稱，香港今年至今錄得18宗外地傳入登革熱個案，不過白紋伊蚊是傳播登革熱的病媒，亦可傳播寨卡病毒，加上本港秋季溫度仍然偏高及有雨，有利蚊子繁殖，呼籲市民不應鬆懈，並應繼續採取有效的防治蚊患措施。