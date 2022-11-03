鄉郊代表選舉今起接受提名　廉署展開防貪宣傳

2023年鄉郊代表選舉明年1月舉辦，明日(4日)開始接受提名，廉政公署為有關鄉郊選舉展開多元化的宣傳及教育活動，呼籲候選人、助選人士及選民共同維護選舉廉潔公正。 廉署將在選舉當日派員到各區投票站，以便迅速處理相關查詢及投訴，並在有需要時採取執法行動，亦會派員在投票站內觀察投票和點票程序，如有需要，會在選舉後向有關當局從防貪角度提供意見。

為確保準候選人、助選人士及選民了解《選舉（舞弊及非法行為）條例》的規定，廉署已為全港27個鄉事委員會安排簡介會，並會派員出席由選舉管理委員會舉辦的候選人簡介會，提醒候選人注意相關法例的要求及常見貪污舞弊的風險，亦會透過非政府機構、長者中心及鄉郊組織，為選民安排講座及宣傳活動。廉署又編製《廉潔鄉郊選舉資料冊》派發予候選人及助選人士。

廉署廉潔選舉事務統籌趙汝達表示，編製資料冊時，綜合了過往有關鄉郊選舉的投訴及查詢內容，在「問題剖析」部分提醒候選人不得明知他人無權在選舉中投票卻促請或誘使該人在選舉中投票、藉提供利益、茶點或娛樂賄選買票、施用武力或脅迫手段影響他人的投票意向等。資料冊亦收錄相關的案例撮要，並提供「選舉備忘」提醒候選人及助選人士在競選活動中應留意的重點。趙補充，去年《選舉（舞弊及非法行為）條例》修訂後新增兩項罪行，即故意妨礙或阻止他人在選舉中投票的舞弊行為，及在選舉期間內藉公開活動煽惑他人在選舉不投票或投無效票的非法行為，提醒市民切勿參與違法行為。2023年鄉郊代表選舉的村代表選舉將於明年1月8日舉行，墟鎮的街坊代表選舉則於1月15日舉行，提名期由明日起至11月17日止。