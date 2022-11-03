控何婉琪失職成功僅獲賠1元　何豹求上訴終院被拒

富商何東長孫何鴻章的兒子何豹，於2006年以父親成立之信託的受益人身份興訟，控告信託的受託人「十姑娘」何婉琪失職並向她索償。案件在何鴻章及何婉琪先後去世後才開審，高院原訟庭去年初裁定何婉琪違反受託人的職責，在何豹成年時沒有告知他在該兩個信託的利益，但因何豹未能證明因此有損失，法庭下令何婉琪的遺產執行人只須象徵式賠償1港元給何豹。 何豹不服提上訴亦被上訴庭駁回，其後再向上訴庭申請許可往終院上訴。上訴庭今（3日）頒下判詞，拒絕何豹的申請，並頒令何豹需支付17萬港元訟費。

本上訴案的申請人是何豹，答辯人則是何婉琪的遺產執行人何東舜銘。何豹一方指出案件涉及廣泛重要性，並要終院釐清原告方是否毋須向證明涉案交易屬不當及當中損失金額。不過上訴庭於判詞指根據案例，原告方確需證明被告疏忽招致的損失金額，而且相關議題上訴庭早前亦已經處理。上訴庭最終認為何豹提出的法律觀點並無可爭拗的地方，因此拒絕其申請，並要何豹支付訟費。

案件編號：CACV 151/2021