政府擬倣效外地做法　禁向指定年份後出生人士銷售煙草

立法會去年通過修例全面禁售加熱煙、電子煙，除純粹過境性質外，在香港轉口相關的吸煙產品亦屬違法，新法例在今年4月底正式生效。香港吸煙與健康委員會今日(3日)與傳媒聚會時表示，政府打算倣效外地的做法禁煙，會方建議2009年或之後出生人士終身不能買煙，即2027年起本港或成為「無煙世代」。

委員會主席湯修齊表示，早前就本港吸煙情況與醫務衞生局局長盧寵茂會面，後者主動提及會考慮倣效新西蘭等地做法，禁止向指定年份後出生的人銷售煙草，他建議將2009年或之後出生的人士訂為「無煙世代」，即是到2027年，18歲或以下的人士將終身不能買煙。他又建議本港應擴大戶外禁煙區，包括所有巴士站、學校、安老院舍和醫院外10米範圍均不準吸煙，避免二手煙飄入，長遠希望行人天橋和食肆的戶外座位亦可禁煙。

另據了解，政府正準備再修例，容許相關產品船運抵港後，經航運再出口到其他國家，以刺激經濟增長。但會方則憂慮，政府去年修例時在這方面的態度強硬，擔心是次修例會令違例煙產品有可能流入市面，有違當初立法原意。湯修齊提到，上次增加煙草税已是2014年，而且加幅較細，僅約11%，若與美國和加拿大比較，香港的煙草税更是處於較低水平。湯稱吸煙與健康委員會每年都會研究控煙政策，指現時一包煙的售價約為60多港元，認為未有足夠誘因令煙民戒煙。會方已去信有關部門促請明年財政預算案中增加煙稅100%，從而加快降低吸煙人口。

對此，長遠煙草政策關注組認為，近年本港私煙問題嚴重，但在疫情影響經濟下大幅加煙稅，只會令更多煙民轉投地下市場，無助他們戒煙。另指出現階段政府最重要的控煙工作是打擊私煙，並呼籲制定理性務實的煙稅策略，而非毫無根據大幅加稅；又提到新西蘭沒有對禁止電子煙及加熱煙的銷售，更認同這些產品在宏觀控煙下的減害及替代潛力，讓成年煙民有權作出選擇。