幼兒復必泰最快明抵港　擬下周供6個月至5歲嬰幼兒接種

本港新冠疫情未息，港府今日(3日)就最新疫情召開記者會。醫務衞生局副局長李夏茵表示，除科興疫苗外，昨日(2日)已提供復必泰兒童配方供5至11歲幼童接種。而6個月至5歲的小朋友，政府購買的復必泰幼兒配方料明日(4日)會到港，下周兒童疫苗接種中心將會提供。6個月至5歲的幼兒要打3針，首針及第2針的間隔是56日；其後第3針間隔是90日。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，過去一周平均每天有5,055宗確診，新增個案比上周跌約9.2%，本地個案有下降趨勢，平均每日4,631宗，相對上周跌10.3%。輸入個案則微升，過去7日424宗，上升5.3%。BA.5繼續為本港主流病毒株。變種病毒株方面，徐樂堅表示過去一周本港的BA.5病例，佔整體個案77.7%，而近期已找不到BA2.12.1個案。不過，本地個案日前發現幾種新變種病毒，包括BQ.1、XBB等，當局會密切監測。學校方面，過去一周有3,452名學生、676名教職員呈報確診，而部分班級傳播，已建議75班停課，涉62間學校。

醫院管理局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，過去一周有約1,950名患者入院，每日平均約有210人，危殆患者於過去一周有約60至70多人。當局昨日起有4間兒童接種中心提供接種復必泰兒童疫苗。他又提到，早前呈報留醫伊利沙伯醫院的31個月大男童仍然危殆、瑪嘉烈醫院的24個月大女童則轉為穩定。