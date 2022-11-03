市民申覆核求取消防疫措施　官指無證據新冠成風土病拒受理

有市民在今年9月入稟高院申請司法覆核，挑戰本港防疫規例，新冠肺炎已變成風土病，既然全球不同地方的防疫措施已鬆綁甚至廢除，香港也應跟隨並取消所有或大部分防疫政策。原訟庭法官高浩文今（3日）頒判詞，拒絕批出司法覆核許可受理案件。法官指在本案中沒有具體醫學證據，指新冠肺炎已成為風土病。不過法官同時指出當局需要審視，會否因為投入大量公共資源去對抗一種疾病，而令其他影響更深遠的公共衞生問題被忽視，否則的話便會造成「手術成功，病人死亡」的情況。

申請人是吳振權，建議答辯人是香港特別行政區政府。申請人指自今年6月開始，新冠肺炎威力減弱，死亡率低，變成風土病或普通感冒，新冠已不再構成「公共衞生緊急事態」，故當局沒有法律基礎或權力繼續行使《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急事態規例。而袁國勇等專家亦在今年9月19日，在報章刊登文章呼籲復常，申請人要求法院下令取消全部或大部分防疫政策。

法官在判詞指，申請人並沒具體列明建議答辯的對象，或欲挑戰的措施，法庭不可能去審視所有政策，然後自行決定哪項應保留或廢除。法官續指，法庭需要一系列的醫學意見及數據，才能判定究竟新冠疫情是否已不再屬於「公共衞生緊急事態」，僅僅新聞報道或個別人士的意見並不足夠。何況當局之所以擁有相關權力，是因為行政長官會同行政會議認為出現了公共衞生緊急事態。本案中並無證據顯示行會曾改變立場，亦無基礎指控政府沒有一直檢視疫情發展。綜合上述理由，法庭認為有關司法覆核沒有合理勝算，因此駁回上訴許可申請。

案件編號：HCAL 990/2022