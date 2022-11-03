環團指兩電去年售電量回升　憂本港難達減碳目標

環保團體指本港碳排放、與能源消耗況於後疫情時期反彈，低碳想創坊今日(3日)發表《2022年巴黎氣候監察香港氣候行動報告》，年評估香港在氣候行動的表現，並與東京、首爾、新加坡、深圳和廣州5個東亞城市的氣候行動作比較。報告指香港在減少碳排放和推進零排放汽車取得進展，然而在可再生能源、建築物能源效益、氣候治理等領域進展甚微，再加上港府今年降低上網電價計劃的購電率，向市場傳遞錯誤訊息，妨礙香港再生能源發展。

他們又指出，2020年的港人的人均排放量為4.5噸二氧化碳當量，比2019年的5.3噸二氧化碳當量大幅減少，但兩電售電量於2020年按年微跌1.6%後，去年按年反彈3.7%。當中的工商服務業用電量儘管2020年下跌了5.3%，但到去年卻反彈4.5%，回復至2018年水平，住宅用電在2021年亦有上升，較2019年增10.5%，估計去年人均溫室氣體排放亦量達4.75噸，按年增5.5%。團體擔心如碳排放反彈持續，將偏離減碳路徑，距離港府2035年碳排放量較2005年減少的中期目標愈來愈遠。

低碳想創坊建議港府，大幅提高可再生能源，尤其太陽能和海上風能應該優先於轉廢為能；強制規定所有工商業及住宅樓宇作能源審核，並資助現有樓宇改裝以符合節能標準，例如安裝可再生能源，以及逐步淘汰燃油汽車，制定明確時間表和轉型計劃，以提高零排放汽車的市場份額。