串謀呃轉介費60萬　財務公司前營業員囚25個月

廉政公署調查貪污，揭發財務公司前營業員訛稱多宗貸款申請由代理人轉介，串謀詐騙轉介費共約60萬港元。前營業員王康傳今(3日)承認控罪，區域法院法官譚思樂判刑時指王的行為違反誠信，法庭以39個月為量刑起點，考慮到他認罪及其他因素，遂把刑期扣減至25個月。

被告王康傳(42歲)為中金投集團有限公司前營業代表，王澗(39歲)為中金投前轉介代理人，同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。王澗的控罪由法庭存檔。案情透露，王康傳案發時為持牌放債人中金投的營業代表，於2014年12月介紹其表弟王澗登記為中金投的轉介代理人，王康傳每成功處理一宗貸款申請，可獲貸款額0.5%作為銷售佣金。如王澗成功轉介貸款申請到中金投，他可獲貸款額1%作為轉介費。

王康傳於2014年12月至2015年7月期間，向中金投遞交14份貸款申請，並報稱王澗為轉介代理人，中金投因而向王澗發放轉介費共約60萬港元。廉署發現王澗收到轉介費後，把當中逾40萬港元支付予王康傳及其4名親人。王康傳承認該14筆貸款申請並非由王澗轉介，他報稱貸款申請由王澗轉介以賺取額外利潤。