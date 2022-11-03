樓宇事務倘起爭議　測量師學會提名專家作裁定　節省時間金錢

香港不少樓宇老化，在進行維修工程時偶有爭議。為協助市民大眾就樓宇事務引起的爭議作出專業意見裁定，香港測量師學會今日(3日)宣布推出樓宇事務專家裁定中心先導計劃，為爭議雙方提名一位專家就樓宇事務技術方面作出專家裁定。香港測量師學會建築測量組副主席李海達表示，以往有個案訴訟最長或需處理4至5年，而使用服務後僅需由單一專家處理雙方爭議，可節省時間至3個月至半年，收費亦可大大減少。

近年樓宇老化問題嚴重，有關維修裝修工程的爭議投訴按年大增近3成；滲水辦數字更顯示，在2021年共接獲逾4萬宗滲水個案，反映樓宇相關的投訴及糾紛日益增加。為助市民節省時間及金錢，避免進入長久的法律訴訟、拖延維修時間，樓宇事務專家裁定中心先導計劃可助市民提名專家作出糾紛的專業裁定，計劃為期1年，目標希望可為10多宗個案提供服務。

費用方面，目前專家費用需按個別情況及專家資歷收費，香港測量師學會建築測量組主席張文滔強調，中心會在網站上列出專家的收費範圍供參考，運作初期亦會豁免行政費用。張指出，計劃的專業評定除可助節省時間成本，更可確保專家無利益衝突、公正獨立，另會設投訴機制，為公眾提供一個公正及高效率的樓宇糾紛裁定平台。