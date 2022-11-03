港大添置便攜式超聲波儀器　遠程醫療有優勢　醫學生多操作機會

超聲波一向被廣泛應用在醫療服務上，惟傳統的大型超聲波使用上較為不便，醫學生也有較少臨床練習機會。港大醫學院今日(3日)表示，在譚兆慈善基金捐贈港幣1,650萬港元下，添置450部手掌大小般的便攜式超聲波掃描器，讓所有修讀內外全科醫學士課程的5、6年級學生，於本學年起配備一部個人超聲波儀器，可把照到的影像儲存在手機或電腦中，方便日後觀看學習。學生更可把便攜式超聲波帶回家使用。

校方表示，使用傳統超聲波時，患者需轉送到放射科，由放射醫生進行，且撰寫結果報告需時，也較少用於臨床診斷；而攜式超聲波掃描器可讓患者留在原本的病房，由主診醫生進行檢查，並獲得即時影像分析，作臨床診斷及管理，提高介入性治療的安全度。外科學系臨床教授許長峯指出，新儀器有助提高臨床判斷的可靠性，決定檢查優先次序，亦可輔助臨床介入性檢查，例如組織活檢檢查。

對於醫學生而言，新儀器可提供更多臨床練習機會。醫學院助理教授楊珮寧解釋，以往本科超聲波掃描教學僅限於講授理論，醫學生實際操作超聲波檢查及診斷的經驗有限。六年級醫科生Mandy認為，「以往學習都係望住醫生教授用超聲波」，擁有新機後可更方便使用，譬如嘗試協助有心臟問題的病人用新機檢查身體，即時開着影像給病人觀看，並清楚知道病人的心臟情況，感覺是分享知識予他人，甚具意義。另外，新冠疫情期間，超聲波課程延伸至社區隔離設施，校方認為即時護理超聲波檢查在遠程醫療的優勢，是讓身處不同地點的臨床醫生及學生互相合作，評估病人情況。