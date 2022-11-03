退休漢街頭拉二胡被控無牌籌款　押後明年1.3再訊

六旬男子於今年6月及8月，2度在沙田大圍街頭拉奏二胡，被警察票控無牌演奏樂器。案件今天（3日）在沙田裁判法院再訊，控方改控他未經許可在公眾地方籌款，並再新增1宗傳票控罪，指他今年9月在中環沒有許可證而在公眾地方籌款。被告否認全部控罪，並於庭上再次指摘控方浪費政府資源，並指控方建議的押後日期太久，表示反對。署理主任裁判官張志偉終批准控方申請，將案押後至2023年1月3日下午作審前覆核。

68歲被告李解新，報稱退休人士，現被票控共3項「沒有許可證而在公眾地方籌款」罪，傳票控罪分別指他在於2022年6月24日上午11時45分、及8月24日上午11時27分，在公眾地方即香港港鐵大圍站A 出口外的行人路上，無合法權限或合理辯解且沒有由社會福利署署長或民政及青年事務局局長發出的許可證，而組織、參與或提供投備以進行籌款活動。今天新增的控罪則指他在 2022年9月29日下午6時30分，在公眾地方，即在香港中環干諾道中天橋近國際金融中心出人口，無合法權限或合理辯解且沒有由社會福利署署長或民政及青年事務局局長發出的許可證，而組織、參與或提供設備以進行籌款活動。

案件編號：STS 8743,10299,11832/2022