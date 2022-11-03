「香港獨立黨」葡籍成員來港被捕　被控煽動還押候訊

2014年成立、曾在英國註冊成為政黨及有限公司的「香港獨立黨」，其中一名主要成員10月來港，於前日（1日）被拘捕。他涉嫌自2019年開始在網上發表「五大綱領」，包括請求英美駐軍香港、要求廢除中英聯合聲明等等。他現被控串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為罪，案件今天（3日）在西九龍裁判法院提堂，國安法指定法官、主任裁判官羅德泉應控方要求，將案押後至明年1月26日再訊，以待警方作進一步調查，包括就3部手提電話及1部手提電腦進行電子鑑證、檢查被告的個人銀行户口等等。被告不准保釋，須還押懲教看管，他將在本月11日被帶返法庭作保釋覆核申請。

40歲葡萄牙籍被告黃煡聰，報稱英國皇家音樂學院教師，他被控於2022年10月9日至11月1日期間，在香港與其他人串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在Facebook、互聯網網站、Twitter、Instagram和Telegram發布、提供及/或持續提供陳述和相片，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制訂的事項；煽惑他人使用暴力；慫使他人不守法或不服從合法命令。

案件編號：WKCC 4070/2022