今晚9時可預約明後日全民強檢　提前做檢測不計算在內

近日澳門新冠疫情反覆，衛生局早前已公布，需進行兩輪全民核酸檢測，而明日(4日)將一連兩日開展次輪檢測。衛生局傳染病防控處處長梁亦好今日(3日)提醒，新一輪全民檢測只計算該2日之內的核酸檢測，因此提前做、或今日做的樣本都不納入計算。她又表示，經全民核檢及快測後，當地的疫情風險「基本上已解除」，而推行第2輪全民檢測的原因，是為了確保社區安全。

梁亦好表示，全民核酸檢測預約網站將於今晚9時對外開放，屆時居民可預約明後日檢測。是次檢測會增加石排灣職技中心的關愛站，以及在蝴蝶谷大馬路總站設流動核酸採樣車；凱泉灣巴士總站亦將設關愛站。

另外，應變協調中心公佈，昨日(2日)澳門共新增5例輸入性無症狀感染個案，包括2男3女，年齡介乎33至53歲，分別由美國、澳洲、英國、韓國及台灣入境，均否認既往感染史，列為無症狀感染者。另外，1名由香港入境的44歲女子曾確診，被列為再次感染個案，不納入澳門統計。上述人士已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得795宗確診個案和1,784宗無症狀感染個案。