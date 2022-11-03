立場新聞涉煽動案　辯方指警方選擇性摘取文章

警方國家安全處去年底以涉嫌串謀發布煽動刊物罪拘捕《立場新聞》的高層或前高層人員，並落案控告起訴其董事鍾沛權、前署理總編輯林紹桐及其經營公司串謀發布煽動刊物罪，案件今（3日）在區院續審，控方傳召負責就有關文章截圖保存的警員出庭作證。

被控方傳召作供的國安處警員作證表示，去年11月收到上司的電郵指示，需就一些《立場新聞》（下稱立場）的網上文章頁面進行截圖保存。控方主問期間提及讀者於有關文章下的留言，可顯示文章能煽動他人的情緒或反應，惟辯方反駁指立場作為媒體，難以控制讀者留言性質或內容，有關留言亦不代表其立場。法官則質疑有關留言是否能刪除及所產生的效果。另外辯方盤問警員時，質疑警員並沒有把一些責罵許智峯等的文章保存下來，及沒有於其他媒體保存同樣題材的文章截圖，質疑國安處乃針對立場來挑選一些文章，指控其煽動。對此警員表示不同意，稱沒收過指示需擷取其他文章題材或其他媒體文章頁面。

本案3名被告依次是公司Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲、無業）及林紹桐（34歲、編輯），他們共被控1項串謀發布煽動刊物罪。控罪指，3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀和與其他人串謀發布及/或複製煽動刊物。

案件編號：DCCC 265/2022