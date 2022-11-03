今增5245宗確診　輸入佔416宗　另多10患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定，今日確診個案重上5,000宗。衞生署衞生防護中心公布，今日(3日)本港新增5,245宗確診個案，包括4,829宗本地個案，以及416宗輸入個案。醫管局則新增10宗確診病人在公立醫院離世，分別為8男2女，年齡介乎54至101歲，其中1人為院友。第5波截至目前累計10,215名新冠死者。另外，本地個案中，新增4宗BQ.1.1亞系個案，患者年齡介乎25至71歲，分別居於大埔、九龍城、沙田及中西區，3人已打3針、1人打了兩針。

輸入變種株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中，也發現多1宗BQ.1.1亞系個案。而BA.2.12.1及BA.4或BA.5本地個案，衞生署於本月25日至31日收到的樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及91.5%。另本地個案方面，本港累計發現4宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2及14宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增6間院舍出現個案；涉及1間安老院舍及5間殘疾院舍，共有6名院友職員染疫，故有17名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有441間學校呈報共705宗個案，涉及587名學生及118名職員；有1間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。