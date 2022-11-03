運輸工半年3狎13歲男童　認罪押後月底判刑

運輸工人在元朗洪水橋公廁及車上，3度侵犯年僅13歲的男童，強迫男童幫他手淫及口交，以及當該男童不想見他時，就威脅對方要公開其不雅相片及影片。他今天（3日）在區域法院承認3項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪、1項製作兒童色情物品及1項刑事恐嚇罪，法官把案件押後至11月30日聽取求情及判刑，期間為被告索取心理專家報告。

案情指，被告趙康勝（23歲、運輸工人）與X透過1名共同朋友認識，2人時有用WhatsApp及講電話等方式交流。首次事件發生於2021年1月某日，被告與X外出用餐及踏單車，期間2人一同進入洪福商場地下的傷殘人士廁所。當X在小便時，被告站在X身旁，多次用手觸碰X的陰莖，又迫X幫他手淫。被告用手機錄影下整個過程，包括X曾嘗試移開被告的手及用手掩面，但被告反而扯下X的口罩。事後X獲被告給予100元以買東西吃。

第2次事件發生於2021年7月某日，被告約X遊車河，期間被告要求X跟他進入丹桂村路花園公廁，然後被告坐在馬桶上，戴上避孕套及要求X幫他口交。X照做後，被告表示只要X能令他舒服，就送一雙鞋給X。最後1次事件則發生於2021年10月23日，當時X在被告的貨車內，被告再次要求X 幫他口交，並在X的口內射精後，轉為替X口交，最後被告把X射出的精液吞下。事後被告送給X一架單車。3天後，被告因為X不現身，而在WhatsApp上傳訊息恐嚇X，稱會將X的相片及影片打印出來，並張貼於其校內。

案件編號：DCCC 219/2022