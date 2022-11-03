訛稱事主拒落口供令調查終止　男警被控行為失當受審

1名警察被指在1宗店舖盜竊及1宗欺詐案的調查報告中，訛稱證人不會落口供，導致警方終止調查。他原被控2項在公職上行為失當罪，控方早前申請撤回其中1項與欺詐案相關的控罪。被告否認餘下涉及店舖盜竊之控罪，今天（3日）起在沙田裁判法院受審。控方今天舉證完畢，辯方沒有中段陳詞。裁判官曾宗堯裁定表面證供成立，將案件押後至明天（4日）續審，期間准被告以原有條件保釋。

49歲被告溫志煒，控罪書上沒有報稱職業。他現被控1項在公職上行為失當罪，控罪指他在香港身為警務人員，無合理辯解或理由，在擔任公職期間或在與擔任公職有關的情況下，作出蓄意及可構成罪行的不當行為，即在2019年3月26日與2019年6月4日之間，虛假地在案件編號TS RN 18023685的警察檔案的調查報告，以及M.12和M.14的紀錄中，表示陳詩媚曾通知警方，她不會就一宗指稱的店舖盜竊案向警方提供口供，而導致該案的調查延誤及警方的調查終止。

控方首先傳召控罪提及的陳詩媚作供，她指出從來沒有收過警方通知，就一宗店舖盜竊案件協助調查。她於其後才得知該案件牽涉1輛她為登記車主，但由她父親使用的私家車，而她父親甚少與她聯絡。陳續指她沒有以任何電郵向警方表示不配合調查，亦沒有與任何警員於通話時索取另一警員的資料。

控方另傳召被告林姓上司出庭作供。他於案發時為高級督察，指被告須就該店舖盜竊案件撰寫調查報告，再整合一份紀錄向其匯報。林表示在本案相關的店舖盜竊的紀錄中，被告多次建議終止調查。被告曾於紀錄撰寫，他於2019年5月20日曾致電有關車主陳小姐，但陳反問被告為何要落口供，被告則回覆是服從上司命令，陳於是要求被告提供其上司聯絡資料，於是被告向陳提供林的電郵。林續指被告在遞交該紀錄時，同時附上指稱由陳發出、投訴警方騷擾的電郵，內容為拒絕協助。這使林產生懷疑，林指被告不可能知陳於何時發送電郵，因此合理理由相信該電郵是被告是自編自導自演。林另指翻查電話通話紀錄後，發現被告申報與陳通電話的時間與紀錄不符。

案件編號：STCC 3724/2021