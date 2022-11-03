兩款巴基斯坦美白潤膚霜水銀超標　海關呼籲停用拘一女子

香港海關早前接獲相關部門轉介兩宗外傭使用兩款美白潤膚霜後水銀中毒個案，經測試證實其中一款美白潤膚霜，水銀含量達到百萬分之21,213，根據相關化妝品標準，其水銀含量超出上限213倍，涉嫌違反《消費品安全條例》。此外，海關亦發現該兩款美白潤膚霜的包裝只有英文警告及警戒字句，並無相關的中文警告及警戒字句，違反了條例的附屬法例《消費品安全規例》。

海關隨即部署執法行動，今日(3日)派員到4間位於中環及荃灣的相關零售店調查，並於其中一間檢獲12盒該兩款美白潤膚霜，拘捕一名持香港身份證的54歲女負責人。海關已向有關零售商發出禁售通知書，禁止出售該兩款產品，同時會對相關美白潤膚霜進行測試。除搜查零售店舖外，海關又到全港各區進行巡查，暫未再發現該兩款美白潤膚霜於市面出售。根據醫學專家意見，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力及視力下降及味覺出現變化等，嚴重可引致腎衰竭。

海關消費者保障科總貿易管制主任陳國雄表示，該兩款美白潤膚霜來自來巴基斯坦，售價為35港元，相信零售商透過供應商獲得，並非由外傭帶入本港。海關呼籲，市民不應購買或使用成分及來源圴不明的美容產品，若使用後一旦感覺不適，應立刻停用及求醫，並光顧有信譽的商戶，假如僱主發現家中外傭曾購買該兩款產品，提醒她們即時停用。海關提醒商戶，必須遵循條例規定，以保障消費者安。根據條例，任何人不得供應、製造或進口消費品，除非該消費品符合條例一般安全規定，違例者首次被定罪，最高可被判罰10萬港元及監禁1年，再次被定罪，每次可被判罰50萬港元兼禁2年。