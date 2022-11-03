套丁欺詐案上訴續審　律師揭發有神秘人代原居民付訟費

首案因涉套丁而被裁定欺詐罪成的案件，11名罪成的新界原居民提出上訴，案件今（2日）於高院上訴庭續審，並續就原審時代表眾被告的黃志偉大律師失職一事傳召證人作供。法庭傳召當時給予黃指示的事務律師作供，該律師提到眾上訴人在原審時並無支付訴訟費，而是由已故的另一被告人及另一名就事件有利害關係的第三者作為「金主」支付，但因仍有保密協議，律師現未能披露該第三者身份。

11名上訴人分別為沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，他們與已故的丁屋發展商李欽培均被裁定串謀詐騙罪成。李被判囚3年，除了溫貴麟和鄭興因年老被判囚2年半外，其餘9名原居民判囚2年10個月。事務律師詹耀明作供時稱，原審時該11名上訴人就律師費方面並沒有出過錢，而是由已故的李欽培及另一人出資。他解釋當時他是每日收費的，費用是由李及該第三者安排支付。因為當時簽署了保密協議，該協議仍未失效故他不能披露第三者身份，但該人與李有財務往來，而早在眾人就本案被捕前，該11名上訴人把涉案的土地抵押與財務公司，其後由該第三者贖回土地並交給李與他共同發展。他與本案亦相關，故才會替眾上訴人支付訴訟費。詹將於明天續作供。

另外，黃志偉今早接受代表其中2名上訴人的資深大律師盤問時，被問到他知否其中一名上訴人鄭興有嚴重聽障，故在集體開會給指示時可能聽不到黃的說話而未能給予指示。黃指他不知道此事，並稱據他理解所有上訴人在當時均理解到他的法律意見，並無提出反對。資深大律師指，在原審聽取答辯時，黃亦曾向法官指出鄭聽不到庭上的說話故他應知鄭有聽障。黃則解釋他當時只是以為鄭是聽不楚當日庭上對答，並不知他有嚴重聽障。

案件編號：CACC 425/2015