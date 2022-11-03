青年調查　教育課程對事業沒幫助佔近半數　港適合創業僅19%

政府提出要支援青年發展，惟青年面對不少實際困難。有團體今日(3日)發表相關問卷調查，發現僅23.8%受訪者對香港教育制度感滿意，不滿率為36.5%；有46%的受訪者認為本港的教育課程對發展個人事業沒有幫助；僅19%受訪者認為香港適合創業，39.7%認為不適合。議員陳恒鑌指青年存在很多不滿，促政府即將發布的「青年發展藍圖」提供路線圖，以重建青年對政府的信任。

新界青年聯會及青研香港於10月8日至31日期間，以「香港青年四業（學業、就業、創業、置業）困難為題，成功訪問3402名15至45歲的青年。團體發言人賴嘉汶指，調查顯示雖62.2%受訪者表示有信心找到工作，但僅34.4%受訪者表示有信心在港找到理想工作。她指多數受訪者多教育制度表示不滿，期望政府增加「共創明Teen」名額，讓他們盡早確立前途方向。

在創業方面，新界青年聯會主席譚鎮國指僅19%受訪者認為香港適合創業，39.7%認為不適合，另有不少人擔心缺乏資金、支援及難以承受風險。他期望政府政府加強輔導工作，組織更多面向內地的商務考察團。置業方面，青研召集人陳志豪指28.3%受訪者不滿意居住環境，最多受訪者不滿的是房價、居住空間及居住地點。陳指政府擠壓私樓供應會刺激私樓售價，不符合青年期望，應增建單位及提供更高折扣。