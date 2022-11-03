多31廈納強檢　葵涌荔景紀律部隊宿舍及大圍聚龍居上榜

再增31個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(3日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(4日至58日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大埔中心10座

2.大埔中心9座

3.長沙灣泓景臺7座

涉及多宗病例的地點如下：

1.沙田小瀝源路72號海泓閣

2.天水圍栢慧豪園1座

3.九龍灣啟業邨啟祥樓

4.青衣灝景灣7座

5.將軍澳南豐廣場2座

6.牛池灣新麗花園B座

7.沙田沙田第一城30座

8.荃灣麗城花園2期6座

9.北角威非路道8號銀都洋樓

10.柴灣杏花邨31座

11.葵涌荔景紀律部隊宿舍2座

12.將軍澳新都城2期4座

13.葵涌葵芳邨葵歡樓

14.大圍聚龍居3座

15.荔枝角美孚新邨8期百老匯街110至112號

16.鰂魚涌海光苑I座

17.屯門慧豐園3座

18.柴灣柴灣道220號華泰大廈

19.西灣河逸濤灣秋盈軒

20.牛頭角淘大花園I座

21.荃灣荃威花園N座

22.藍田康栢苑祥栢閣

23.天水圍嘉湖山莊翠湖居4座

24.馬鞍山富安花園12座

25.紅磡海逸豪園17座

26.屯門卓爾居7座

27.柴灣富景花園4座

28.葵涌大窩口邨富逸樓