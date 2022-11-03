政Whats噏：住屋問題多年未解　議員質疑《長策》成效

針對老、大、難嘅嘅住屋問題，上兩屆政府提出《長遠房屋策略》，冀逐步扭轉房屋供求失衡嘅局面，殊不知事隔7年，基層嘅居住問題未見緩解，不適切住房嘅數目不跌反升！議員江玉歡(Doreen)指《長策》能否再作為長遠房屋發展嘅藍本，實在不無疑問。加上經濟狀況大不如前嘅今日，要落實基層改善居住環境嘅目標，恐怕更為吃力。

政府日前公布《長策》2022年周年進度報告，入面提到政府能搵到足夠土地，未來10年興建36萬伙公營房屋，超出供應目標30.1萬伙近兩成，係連續3年「達標」。儘管涉及未來嘅部分，報告描述得十分美好；但Doreen就關注歷年嘅數字比較，指根據報告，去年屈居於不適切住房嘅戶數多達127100戶，當中92200戶屬劏房戶。佢又話除咗2016同17年，不適切住房嘅戶數輕微下滑之外，其實由2015年至今，整體數字都係呈上升趨勢，譬如不適切住房戶增加20,900戶，劏房戶就增加18,500戶。Doreen強調呢啲數字祇係估算，同實際情況可能存在差距。

Doreen指出，用嚟制訂《長策》嘅數據主要係靠幾年一次嘅人口普查，做法唔夠精準，更何況近年離港人數增加、單身趨向或居家工作嘅潮流興起，居住環境及住屋需求或多或少都有啲改變。佢認為房屋問題既然係深層次矛盾，有關數據就唔可以靠估計，政府應該聯絡不適切居所嘅住戶以掌握實際情況，花啲時間搵個實數，否則難以對症下藥咁應付問題。

對於《長策》推出7年以來，基層居住環境欠佳情況依舊，究竟係估錯數？抑或係《長策》根本無助解決問題？Doreen覺得一個所謂策略7年嚟都唔見成效，就有需要重新檢討喇。Doreen形容《長策》恍如充滿數字而欠缺整體行動嘅「文件」，批評政府咁多年都淨係畀數字，其實應該要公開更多公營房屋嘅資料畀市民知，包括政府依家手頭掌握乜嘢土地、土地發展到邊個程度、居住單位可以起到幾大、同埋幾時落成等。佢指公營房屋畢竟屬於公家財產，予大眾知悉政府喺房屋方面嘅工作，亦方便民間監察咁話。