3現任前任區議員選舉大會阻差罪成 還押候判

大埔區議會前議員文念志、陳振哲及沙田區議會議員鄭仲恒，被指在2019年區議會選舉前，在維園舉行選舉集會期間，阻礙警方到維園驅散暴力示威者。3人否認阻撓在正當執行職務的警務人員罪，經審訊後，署理主任裁判官黃雅茵今（11月3日）裁定3人罪成。辯方求情時指案件有延誤，對被告造成精神困擾。黃官亦同意案件有特殊性，過去亦沒有選舉集會衍生成阻礙的案例，決定押後至11月25日裁決，以待索取背景及社會服務令報告，3名被告續准保釋。

3名被告依次為文念志（32歲）、陳振哲（50歲）及鄭仲恒（33歲），3人被控於2019年11月2日，在維多利亞公園故意阻撓高級督察18506、女總督察倪采欣及警司張志偉。控方案情指，當日下午約3時許，有示威者在維園外馬路集結，高級督察18506帶隊到場，有示威者在拆除馬路鐵欄及掟水樽，警方其後多次發出警告後推進及驅散示威者，當警方推進至維園8號閘外，3名被告表示是區議會候選人及在進行選舉集會，3人稱毋須得到警方批准及與警方理論，在警員多次引用公安條例及發出警告後，3人站在集會人士前方、緩慢地後退，直到維園小食亭附近，3人拒絕離開及用揚聲器叫囂，被警方拘捕。惟黃官今天提到，控方在起訴後多次修訂案情及控罪詳情，在開審後又申請呈堂被告被制服後的片段，指可用於推論被告意圖，但該部分證據是關於被告沒有被起訴的行為，為確保公平性，不應容許控方在審訊中擴大檢控基礎及證據範圍。

黃官裁決時，指3名控方證人的證供脗合現場錄影片段，均誠實可靠，而案發時亦在正當執行職務。3名被告當日在維園外與警方爭論，3人有使用揚聲器，黃官不認為這構成阻撓。雖3名被告的確有舉行選舉集會的權利，當日警方要求他們離場時，3人亦有權向警方查詢及要求澄清，但當時警方已多次發出警告，被告卻仍堅持其權利及稱毋須警方批准，女總督察倪采欣先後共發出9次警告，考慮到當時情況嚴峻，警方須盡快進入維園驅散及恢復現場秩序，集會權利並不能成為3人的合理辯解。黃官指3人如果認為警方行為不當，應該事後經合法途徑處理，而不應在場堅持，3人在場多次要求警方解釋，已構成阻礙。當3人退至通道時，鄭仲恒又問警員要退到哪裏及是否要退到北角，3人且行且停及多次重申立場，言語間亦顯示不願意讓警方推進，行為明顯使警方受阻。

案件編號：ESCC 2467/2019